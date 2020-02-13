Смартфоны Samsung Galaxy всегда на пике популярности

Смартфоны получили повсеместное распространение, благодаря своим широким функциональным возможностям и удобству использования. Их приобретает большое количество людей во всех странах мира. Samsung Galaxy S20 можно по-праву отнести к числу наиболее востребованных моделей, что обусловлено популярностью продукции этого корейского бренда среди потребителей.

Плюсы и возможности S20

Первые устройства данной линейки были разработаны в 2010 году, с тех пор их модельный ряд постоянно дополнялся и совершенствовался. Не стал исключением и смартфон Samsung S20, поскольку он был создан на базе мощного и надежного процессора Snapdragon 865 от корпорации Qualcomm.

Однако подобная информация актуальна лишь для покупателей из США, поскольку в европейские страны гаджет будет поставляться с другим процессором – Exynos 990 Global.

Изучая характеристики этого устройства более подробно, следует упомянуть целый ряд технических параметров:

число ядер — 8;



ОС — Android 10.0;



внутренняя память — 128-256 Гб;



оперативная память — 12 Гб.

Примечательной особенностью является возможность установки карты памяти, что позволит расширить объем доступного пользователю пространства на 1 ТБ. Для связи модель может использовать 2 сим-карты Nano-Sim формата, а еще микрофон с функцией шумоподавления.

Отличительные особенности S20+

Прежде всего, традиционным отличием плюс-версии от стандартного аналога является увеличенный размер. Samsung Galaxy S20+ снабжен 6,7 дюймовым дисплеем, что делает его значительно более удобным в использовании, особенно при просмотре графики. Следует отметить, что данная версия тоже снабжается аккумулятором увеличенной до 4500 мАч мощности.

Данное устройство поддерживает возможность зарядки до 45 Вт, однако подобные з/у потребуется приобретать отдельно, поскольку в комплекте поставляется стандартный 25-ватный адаптер.

Все доступные модификации предусматривают использование видеоускорителя Arm Mali-G77, который позволяет значительно упростить запуск многочисленных игр, в том числе и ресурсоемких.

Следует упомянуть, что обе версии устройства не оснащены привычным для многих пользователей aux-разъемом. Подобная особенность делает невозможным использование наушников, за исключением bluetooth-моделей, которых сейчас на рынке большинство.

Покупка данных смартфонов – дело выгодное, ведь эти гаджеты еще не скоро устареют и выйдут из моды.