Журналисты провели расследование, как польский холдинг Personnal Service, связанный с преступностью и коррупцией, продает украинцев в Польшу на заработки

Контролирует ли ситуацию Нацполиция и СБУ на рынке трудоустройства украинских граждан в другие страны, в первую очередь в Польшу? А также: отслеживаются ли масштабы и главное - цели информационных кампаний, которые в последнее время разворачивают на территории Украины сомнительные польские фирмы. Эти ключевые вопросы ставят в своем расследовании журналисты издания From , сообщает Знай.юа.

Само расследование посвящено польскому холдингу компаний Personnal Service , зарабатывающем миллионы евро на рабском труде украинцев в Польше. Тогда как оказывается вокруг учредителей Personnal Service сплошные скандалы, связанные с политикой, коррупцией и даже ,наркотиками. В холдинг входит помимо фирмы Personnal Service , компании Work Service и GreyGoose Outsorcing . Основная вербовка украинцев ведется – ТОВ FOREIGN PERSONNEL SERVICE (укр- ТОВ «ФОРЕЙН ПЕРСОНАЛ СЕРВ І С ») и многочисленными нелегальными рекрутерами.

Как узнали авторы расследования – основатели Personnal Service - это довольно токсичные польские политики, связанный с польской партией «Гражданская платформа» Дональда Туска, довольно известного в Украине «друга Порошенко».

Главный из них – польский экс-сенатор Томаш Мисиак ( Tomasz Wojciech Misiak) . В статье сообщается: «За ним и до политики был нехороший шлейф криминала и мошеннических схем, о чем не раз писала польская пресса.Но уже будучи Сенатором, в 2009 году он был обвинен в крупнейшем коррупционном скандале, связанном с тендером на трудоустройство уволенных работников Щецинской верфи. Контракт составил 13 млн долларов США и был проведен через компанию, которая принадлежала Мисиаку - Work Service . Дальше были неслыханные для Польши по шику вояжи Мисиака с супругой за государственный счет, элитная жизнь, балы и нарковечеринки. В 2017 году он стал центральным фигурантом крупного «кокаинового скандала».