- Главная
- Новости
- Журналисты провели расследование, как польский холдинг Personnal Service, связанный с преступностью и коррупцией, продает украинцев в Польшу на заработки
Журналисты провели расследование, как польский холдинг Personnal Service, связанный с преступностью и коррупцией, продает украинцев в Польшу на заработки
Контролирует ли ситуацию Нацполиция и СБУ на рынке трудоустройства украинских граждан в другие страны, в первую очередь в Польшу? А также: отслеживаются ли масштабы и главное - цели информационных кампаний, которые в последнее время разворачивают на территории Украины сомнительные польские фирмы. Эти ключевые вопросы ставят в своем расследовании журналисты издания From, сообщает Знай.юа.
Само расследование посвящено польскому холдингу компаний Personnal Service, зарабатывающем миллионы евро на рабском труде украинцев в Польше. Тогда как оказывается вокруг учредителей Personnal Service сплошные скандалы, связанные с политикой, коррупцией и даже ,наркотиками. В холдинг входит помимо фирмы Personnal Service, компании Work Service и GreyGoose Outsorcing. Основная вербовка украинцев ведется – ТОВ FOREIGN PERSONNEL SERVICE (укр- ТОВ «ФОРЕЙН ПЕРСОНАЛ СЕРВІС») и многочисленными нелегальными рекрутерами.
Как узнали авторы расследования – основатели Personnal Service - это довольно токсичные польские политики, связанный с польской партией «Гражданская платформа» Дональда Туска, довольно известного в Украине «друга Порошенко».
Главный из них – польский экс-сенатор Томаш Мисиак (Tomasz Wojciech Misiak). В статье сообщается: «За ним и до политики был нехороший шлейф криминала и мошеннических схем, о чем не раз писала польская пресса.Но уже будучи Сенатором, в 2009 году он был обвинен в крупнейшем коррупционном скандале, связанном с тендером на трудоустройство уволенных работников Щецинской верфи. Контракт составил 13 млн долларов США и был проведен через компанию, которая принадлежала Мисиаку - Work Service. Дальше были неслыханные для Польши по шику вояжи Мисиака с супругой за государственный счет, элитная жизнь, балы и нарковечеринки. В 2017 году он стал центральным фигурантом крупного «кокаинового скандала».
Так же журналисты узнали, что Personnal Service ведет активную информационную кампанию на территории Украины, два раза в год пиарит сомнительное по своему качеству социологическое исследование «Барометром трудовой миграции», проводимое с украинской социологической фирмой «Рейтинг». Журналисты обратились к социологам с просьбой оценить качество исследования и оказалось, что оно слеплено фактически с воздуха, и является достаточно манипулятивным. Основная его задача – создать мнение о безальтернативности Польши, как места работы для украинцев. Помимо украинской прессы, это активно подхватывают и российские пропагандистские СМИ и создают уже нужный для себя контекст: украинцы бесправны в Европе, они там «мясо», а Украина – это fail state.