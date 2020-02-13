Зеленский ввел Ермака в состав СНБО вместо Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).



Соответствующий документ под номером №52/2020 был обнародован на сайте президента.



"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Богдана", - указывается в тексте.



Указ вступает в силу со дня обнародования.



Как сообщалось, 11 февраля Зеленский уволил с должности руководителя Офиса президента Богдана и назначил на этот пост Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

