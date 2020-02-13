За сутки от коронавируса умерли почти 300 человек

За сутки в Китае от коронавируса умерли 295 человек, в том числе один за границей, сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, передает центральное ТВ Китая.



По состоянию на 00:00 часов по местному времени число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 60 096 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 363 случаях.



"Подтвержденные случаи заболеваний - 59 651 в Китае и 445 за границей. Смертельные исходы - 1 362 в Китае (включая один летальный исход в Гонконге), 1 за границей. Вылечить удалось 5 646 человек", - заявили медики.



Власти Китая объясняют резкое увеличение числа умерших и заразившихся коронавирусом новым методом диагностики.

