Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17
Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает RFERL.
Как отмечается, Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года.
"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Грапперхаус заявил, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".
Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года.