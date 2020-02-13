Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17

Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Об этом сообщает RFERL.



Как отмечается, Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года.



"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.



Грапперхаус заявил, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".



Напомним, 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

