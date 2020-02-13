Власти Китая сообщили, каким образом чаще всего происходит инфицирование коронавирусом

Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, пишет УНН со ссылкой на китайское издание Beijing News.



“Выделение вируса из стула больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она по-прежнему чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт”, — сказал представитель ведомства.



Так он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых зданий и больниц могут быть потенциально опасными для здоровых людей.



“Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить”, — подчеркнул он.

