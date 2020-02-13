ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, задекларировав 32,609 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс Банк – 121,502 млн грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков продолжает занимать Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн), третью – ПУМБ (2,623 млрд грн), поднявшийся на две позиции за четвертый квартал. На четвертой позиции закрепился Укрсиббанк (2,580 млрд грн), а пятую занял ОТП Банк (2,537 млрд грн), поднявшись на две строки.

Вместе с тем государственный Укрэксимбанк опустился с четвертой позиции, занимаемой им по результатам деятельности за девять месяцев 2019 года, - на 11-ю, задекларировав 1,002 млрд грн чистой прибыли, а Укргазбанк поднялся на шесть позиций – до 10-й, зафиксировав 1,299 млрд грн.

По данным центробанка, по убытку второе место занял Скай Банк, чистый убыток которого составил 27,543 млн грн, третье – Альпари Банк (18,435 млн грн), четвертое - Коминвестбанк (17,982 млн грн), пятое – Украинский банк реконструкции и развития (4,409 млн грн). Вместе с тем Банк Кредит Днепр, который до этого по итогам девяти месяцев 2019 года находился на третьей позиции по убытку, задекларировал 309,903 млн грн чистой прибыли и занял 18-е место

В целом в 2019 году прибыль банковской системы по сравнению с 2018 годом выросла в 2,7 раза – до 59,634 млрд грн. Прибыль госбанков, в частности, увеличилась в 2,4 раза – до 35,202 млрд грн, банков с иностранным капиталом – в 5,1 раза, до 18,513 млрд грн и с частным капиталом – в 1,4 раза, до 5,918 млрд грн.

Прибыльными в этот период были 69 из 75 работающих в Украине банков.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2019 года сохранил ПриватБанк – 552,058 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию – 314,295 млрд грн, Укрэксимбанк - третью (202,922 млрд грн), Укргазбанк - четвертую (127,564 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль - пятую (95,159 млрд грн).