ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2019 года, задекларировав 32,609 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Правэкс Банк – 121,502 млн грн.



Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков продолжает занимать Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн), третью – ПУМБ (2,623 млрд грн), поднявшийся на две позиции за четвертый квартал. На четвертой позиции закрепился Укрсиббанк (2,580 млрд грн), а пятую занял ОТП Банк (2,537 млрд грн), поднявшись на две строки.



Вместе с тем государственный Укрэксимбанк опустился с четвертой позиции, занимаемой им по результатам деятельности за девять месяцев 2019 года, - на 11-ю, задекларировав 1,002 млрд грн чистой прибыли, а Укргазбанк поднялся на шесть позиций – до 10-й, зафиксировав 1,299 млрд грн.



По данным центробанка, по убытку второе место занял Скай Банк, чистый убыток которого составил 27,543 млн грн, третье – Альпари Банк (18,435 млн грн), четвертое - Коминвестбанк (17,982 млн грн), пятое – Украинский банк реконструкции и развития (4,409 млн грн). Вместе с тем Банк Кредит Днепр, который до этого по итогам девяти месяцев 2019 года находился на третьей позиции по убытку, задекларировал 309,903 млн грн чистой прибыли и занял 18-е место



В целом в 2019 году прибыль банковской системы по сравнению с 2018 годом выросла в 2,7 раза – до 59,634 млрд грн. Прибыль госбанков, в частности, увеличилась в 2,4 раза – до 35,202 млрд грн, банков с иностранным капиталом – в 5,1 раза, до 18,513 млрд грн и с частным капиталом – в 1,4 раза, до 5,918 млрд грн.



Прибыльными в этот период были 69 из 75 работающих в Украине банков.



Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2019 года сохранил ПриватБанк – 552,058 млрд грн, Ощадбанк занял вторую позицию – 314,295 млрд грн, Укрэксимбанк - третью (202,922 млрд грн), Укргазбанк - четвертую (127,564 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль - пятую (95,159 млрд грн).

