Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина выиграла 13 февраля матч у австралийки Сторм Сандерс во втором раунде турнира WTA в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 275 тыс долл.



Встреча соответственно 4-й и 319-й теннисисток рейтинга WTA завершилась со счетом 6:1, 6:2, сообщает Укринформ.



Поединок длился 58 минут.



В четвертьфинале оппоненткой Элины будет японка Нао Хибино (№84 WTA).



Соревнования в Хуахине завершатся 16 февраля.



