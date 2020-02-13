Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Хуахине
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина выиграла 13 февраля матч у австралийки Сторм Сандерс во втором раунде турнира WTA в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 275 тыс долл.
Встреча соответственно 4-й и 319-й теннисисток рейтинга WTA завершилась со счетом 6:1, 6:2, сообщает Укринформ.
Поединок длился 58 минут.
В четвертьфинале оппоненткой Элины будет японка Нао Хибино (№84 WTA).
Соревнования в Хуахине завершатся 16 февраля.
Источник: Укринформ
15:48