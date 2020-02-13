Дубилет отказался от охраны

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что уже отказался от охраны, которую он нанял в начале декабря. Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.



Дубилет отметил, что нанял телохранителей, так как этого хотела его семья. От государственной охраны он отказался, потому что процесс ее выделения достаточно сложный, а на одного человека приходится, по мнению Дубилета, слишком много сотрудников госохраны.



"Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "Я свободен", - сказал Дубилет.



По мнению министра Кабмина, он не был в безопасности из-за законопроекта об акцизных марках. Их хотят внедрить не только на рынке алкоголя. Таким образом в правительстве хотят искоренить теневую торговлю.



"Это универсальный подход, который мы будем использовать для борьбы с теневыми рынками во всех отраслях", - сказал Дубилет, выразив надежду, что после алкоголя удастся достаточно быстро перейти к лекарствам.

