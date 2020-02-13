PokerDom – играйте на рубли без двойной конвертации

В первую очередь обзор ПокерДом предназначен для русскоязычной аудитории. Один из популярнейших румов ориентирован на покеристов из России и других стран СНГ. В нем можно создавать депозиты в RUB и делать ставки в родной валюте. Такие условия привлекают многих игроков, ведь при игре PokerDom не нужно совершать двойную конвертацию валюты.

Загрузка клиента ПокерДом

Покерная комната PokerDom создавалась с оглядкой на русскоязычную аудиторию, о чем свидетельствуют:

Русифицированный интерфейс;

Техподдержка на русском языке;

Создание депозита и кэшауты в RUB.

Чтобы скачать клиент ПокерДом на свой компьютер, нужно:

Зайти на официальный сайт PokerDom https://pokerdompro.ru или его зеркало;

Перейти в раздел «Покер» и кликнуть на «Скачать приложение»;

Дождаться загрузки файла для установки ПО;

Открыть инсталлятор и выбрать нужные параметры установки клиента;

Войти в лобби через иконку на рабочем столе;

Ввести пароль и логин от учетной записи.

Стационарная версия ПокерДом предназначена для компьютеров под управлением Windows и macOS.

Минимальные требования к ПК

Корректность работы клиента зависит от производительности компьютера. Игра будет идти без лагов и вылетов из лобби, если ПК соответствует следующим требованиям:

Операционная система Vista/7-10 и выше;

Свободное место на диске – не менее 100 Мб;

Оперативная память – не менее 512 Мб;

Процессор – Intel 2400 Mhz и выше.

Почему стоит играть в ПокерДом?

PokerDom – рум с большим выбором игровых дисциплин. Покеристам доступны:

Кэш-игры;

Турнирные соревнования на разных лимитах;

Выгодные бонусы за пополнение счета.

Ежедневно в руме появляется более 5 000 новых игроков. Благодаря огромному трафику столы заполняются очень быстро, в турнирах с низкими бай-инами набегает приличный призовой фонд.

На официальном сайте покерной комнаты вы можете скачать клиент как для компьютера, так и для гаджета. Администрация предлагает абсолютно бесплатную установку всех версий ПО.

Мобильный клиент ПокерДом

Клиент для телефонов – прекрасная альтернатива стационарной версии рума. Чтобы покер всегда был под рукой, устанавливайте ПО на гаджеты под управлением Android и iOS.

Какие игры есть в портативной версии ПокерДом:

Texas Holdem;

Holdem 6+;

Omaha;

Omaha High-Low;

Chinese poker.

Удобная навигация по вкладкам и глубокие настройки позволят адаптировать клиент под себя и создать в нем индивидуальное игровое пространство.

Достоинства PokerDom

Аудитория ПокерДом неуклонно растет, что обусловлено множеством преимуществ рума:

Честная игра. Во время игры все покеристы находятся в равных условиях. За столом не появляются всплывающие подсказки.

Запрет на дополнительный софт. В покер-руме нельзя использовать компьютерные алгоритмы и ПО для сбора статистики. Поэтому в игре посетители могут рассчитывать только на собственные умения и опыт.

Игра без ботов. Работники службы безопасности постоянно мониторят ситуацию, отслеживают и блокируют профили мошенников.

Зеркало ПокерДом. В случае блокировки основного сайта рума, посетители могут воспользоваться его копией – зеркалом. Резервный сайт-двойник выглядит точно так же, как и официальный рум. И при отсутствии доступа к основному сайту регуляры могут посещать зеркало для игры, ознакомления с условиями новых акций и бонусных программ, создания депозита и т.д.

Ответы на частые вопросы игроков

После регистрации в ПокерДом у новичков возникает множество вопросов, поэтому мы ответили на самые актуальные из них:

Как получить бездеп? В настоящее время администрация рума приостановила акцию. Но ей на смену пришла другая – прибавка к стартовому депозиту в размере 150% от суммы пополнения. В рамках бонусного предложения игроки могут получать до 25% рейкбека до 30 000 RUB.

Доступна ли игра на фишки? Новички могут играть не только на деньги, но и на плеймани – условные фишки. В таком режиме вы можете освоить правила игры, отработать новые стратегии без материального риска.

Если вас заинтересовал обзор ПокерДом, тогда пробуйте играть и выигрывайте!