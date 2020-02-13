PokerDom – играйте на рубли без двойной конвертации
В первую очередь обзор ПокерДом предназначен для русскоязычной аудитории. Один из популярнейших румов ориентирован на покеристов из России и других стран СНГ. В нем можно создавать депозиты в RUB и делать ставки в родной валюте. Такие условия привлекают многих игроков, ведь при игре PokerDom не нужно совершать двойную конвертацию валюты.
Загрузка клиента ПокерДом
Покерная комната PokerDom создавалась с оглядкой на русскоязычную аудиторию, о чем свидетельствуют:
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Русифицированный интерфейс;
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Техподдержка на русском языке;
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Создание депозита и кэшауты в RUB.
Чтобы скачать клиент ПокерДом на свой компьютер, нужно:
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Зайти на официальный сайт PokerDom https://pokerdompro.ru или его зеркало;
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Перейти в раздел «Покер» и кликнуть на «Скачать приложение»;
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Дождаться загрузки файла для установки ПО;
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Открыть инсталлятор и выбрать нужные параметры установки клиента;
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Войти в лобби через иконку на рабочем столе;
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Ввести пароль и логин от учетной записи.
Стационарная версия ПокерДом предназначена для компьютеров под управлением Windows и macOS.
Минимальные требования к ПК
Корректность работы клиента зависит от производительности компьютера. Игра будет идти без лагов и вылетов из лобби, если ПК соответствует следующим требованиям:
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Операционная система Vista/7-10 и выше;
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Свободное место на диске – не менее 100 Мб;
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Оперативная память – не менее 512 Мб;
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Процессор – Intel 2400 Mhz и выше.
Почему стоит играть в ПокерДом?
PokerDom – рум с большим выбором игровых дисциплин. Покеристам доступны:
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Кэш-игры;
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Турнирные соревнования на разных лимитах;
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Выгодные бонусы за пополнение счета.
Ежедневно в руме появляется более 5 000 новых игроков. Благодаря огромному трафику столы заполняются очень быстро, в турнирах с низкими бай-инами набегает приличный призовой фонд.
На официальном сайте покерной комнаты вы можете скачать клиент как для компьютера, так и для гаджета. Администрация предлагает абсолютно бесплатную установку всех версий ПО.
Мобильный клиент ПокерДом
Клиент для телефонов – прекрасная альтернатива стационарной версии рума. Чтобы покер всегда был под рукой, устанавливайте ПО на гаджеты под управлением Android и iOS.
Какие игры есть в портативной версии ПокерДом:
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Texas Holdem;
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Holdem 6+;
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Omaha;
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Omaha High-Low;
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Chinese poker.
Удобная навигация по вкладкам и глубокие настройки позволят адаптировать клиент под себя и создать в нем индивидуальное игровое пространство.
Достоинства PokerDom
Аудитория ПокерДом неуклонно растет, что обусловлено множеством преимуществ рума:
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Честная игра. Во время игры все покеристы находятся в равных условиях. За столом не появляются всплывающие подсказки.
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Запрет на дополнительный софт. В покер-руме нельзя использовать компьютерные алгоритмы и ПО для сбора статистики. Поэтому в игре посетители могут рассчитывать только на собственные умения и опыт.
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Игра без ботов. Работники службы безопасности постоянно мониторят ситуацию, отслеживают и блокируют профили мошенников.
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Зеркало ПокерДом. В случае блокировки основного сайта рума, посетители могут воспользоваться его копией – зеркалом. Резервный сайт-двойник выглядит точно так же, как и официальный рум. И при отсутствии доступа к основному сайту регуляры могут посещать зеркало для игры, ознакомления с условиями новых акций и бонусных программ, создания депозита и т.д.
Ответы на частые вопросы игроков
После регистрации в ПокерДом у новичков возникает множество вопросов, поэтому мы ответили на самые актуальные из них:
Как получить бездеп? В настоящее время администрация рума приостановила акцию. Но ей на смену пришла другая – прибавка к стартовому депозиту в размере 150% от суммы пополнения. В рамках бонусного предложения игроки могут получать до 25% рейкбека до 30 000 RUB.
Доступна ли игра на фишки? Новички могут играть не только на деньги, но и на плеймани – условные фишки. В таком режиме вы можете освоить правила игры, отработать новые стратегии без материального риска.
Если вас заинтересовал обзор ПокерДом, тогда пробуйте играть и выигрывайте!