Российский суд оштрафовал Facebook на миллионы

Суд в Москве оштрафовал Facebook на четыре миллиона рублей. Как сообщает РИА Новости, компания не предоставила сведений о локализации данных российских пользователей.



Решение было вынесено мировым судьей участка №374 Таганского района Александрой Михалевой. «Признать иностранное юридическое лицо Facebook Inc. виновным в совершении административного преступления», — огласила решение судья и назвала сумму штрафа.



Административное дело было предусмотрено частью 8 статьи 13.11 КоАП, согласно которой интернет-компании должны хранить персональные данные россиян на территории России. Ранее суд назначил аналогичный штраф за это же нарушение компании Twitter.



В конце января Роскомнадзор заявил, что открыл административное дело в отношении Facebook и Twitter. Причиной стало то, что компании не предоставили ведомству подтверждения о том, что стали хранить личные данные жителей России на территории страны.



Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные был повышен в 2019 году. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было, а компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). На данный момент сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного миллиона до шести миллионов рублей.

