Дубилет собрался считать жителей Крыма и Донбасса со спутника

В рамках переписи населения жителей Крыма и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей планируют считать при помощи спутниковой съемки. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил министр Кабмин Дмитрий Дубилет.



По словам Дубилета, члены правительства уже проводили встречу с представителями ООН, которые будут помогать реализовывать этот проект. Спутниковая съемка - это довольно сложно. Пока что непонятно, насколько точны данные, полученные таким путем. Впрочем, подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории не контролируется властями.



Пока что окончательного решения, как будет проводиться перепись населения, в правительстве нет. Дмитрий Дубилет надеется, что за 1-2 месяца они завершат свое исследование, смогут сделать оценку по отдельным населенным пунктам и поймут, насколько точной она будет.



Также обсуждается возможность объединения процесса переписи населения с выдачей id-карты или электронных цифровых подписей, чтобы люди могли получить инструменты для пользования электронными услугами.



Перепись населения в Украине запланирована на 2020 год. А в декабре прошлого года прошла ее пробная версия, в которой участвовали жители одного из районов Киева и Киевской области.



А по данным Госслужбы статистики, стоимость проведения переписи населения в Украине - около 5 миллиардов гривен. По мнению Дубилета, ее можно заменить созданием единого реестра граждан Украины, объединив 6-7 различных реестров, в которых присутствуют базовые данные об украинцах.

