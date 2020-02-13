Бюджет в январе недополучил более 2 миллиардов

Недостатки макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривни, привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет недополучил 2,3 млрд гривень.



Об этом на заседании бюджетного комитета Верховной Рады заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба палаты.



«Фактический курс гривни в среднем за январь составил 24,1 грн за доллар США, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар США. По оценке Счетной палаты, это привело к недопоступлению 2,3 млрд гривен», – цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты.



По его словам, доходы общего фонда государственного бюджета в январе не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%.



«Такое существенное невыполнение вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%», – цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты.



Другим фактором стало уменьшение, по сравнению с январем прошлого года, импорта товаров на 1% при условии прогнозируемого на 2020 год роста на 11,3%.



План налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения не выполнен на 2,5 млрд грн, или 26,7%.



«Имеем повторение прошлогодней ситуации, когда в январе наверстывается бюджетное возмещение, которое сдерживается в конце прошлого года. Так, в январе 2020 года возмещено 18 млрд грн, что в 1,8 раза больше, чем в декабре 2019 года (9,8 млрд грн)», - цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты.



Он добавил, что акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров не выполнен на 2,2 млрд грн, или 43,7%.



«И снова табак. На проблемы планирования и администрирования этого налога Счетная палата обращала внимание на протяжении предыдущего года и предоставляла соответствующие предложения. Однако снова читаем объяснения Министерства финансов, что плательщики реализовывали продукцию, с которой акциз уплачен. То есть, до очередного повышения ставок налога», - цитирует Пацкана пресс-служба Счетной палаты.



При таких условиях расходы общего фонда проведены в сумме, которая на 11,5 млрд грн, или 15,7%, меньше плана на январь, в частности на: социальное обеспечение - на 2,9 млрд грн, или 10,4%; обслуживание государственного долга - на 2,4 млрд грн, или 35,3%; оплату труда - на 1,6 млрд грн, или 10,6%.

