Большинство американцев не верит, что выборы в их стране честные

Большая часть американцев не верит в честность выборов в стране, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Gallup.

Около 60% опрошенных заявили, что не доверяют избирательному процессу. Остальные 40% американцев верят, что выборы проходят честно.

"Американцы двигаются в стороны следующих президентских выборов с относительно низким уровнем доверия в честность избирательного процесса", - говорится в описании результатов исследования.

Социологи также опросили жителей ряда других стран и выявили, что наиболее высокий уровень доверия к выборам зафиксирован в Финляндии (89%), Норвегии (89%) и Швеции (87%).

Между тем, честным избирательным процесс считают менее 40% респондентов в Турции, Латвии, Чили и Мексике.

Исследование проводилось на основе опроса, осуществленного в апреле и мае 2019 года.

Американские СМИ напоминают, что весной 2019 года ряд американских разведслужб подтвердил, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года и предпринимала попытки осуществить подобную деятельность и во время выборов в конгресс США в 2018 году. В Москве подобные обвинения в свой адрес решительно отвергают.