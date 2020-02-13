Дубилет рассказал о планах по отмене прописки

Правительство намерено в ближайшее время отменить "классическую прописку" граждан, заменив ее так называемым декларативным принципом регистрации. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Украинского радио.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, когда планируется отменить прописку и какие преимущества у декларативного принципа регистрации.

"Я выскажу свое персональное мнение, поскольку данный проект ведет мой коллега Михаил Федоров. То, что мне рассказывала его команда, то это действительно, если не ошибаюсь, голландская практика, когда люди декларативно говорят, что я по этому адресу проживаю, идет сообщение к владельцу соответствующей недвижимости, и он должен подтвердить. Это все можно сделать дистанционно в несколько кликов, и я очень надеюсь, что в ближайшее время это будет сделано", - заявил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 декабря 2003 года приняла закон О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, который отменил прописку и ввел регистрацию места жительства.