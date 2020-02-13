НАТО призывает Зеленского приложить усилия к урегулированию конфликта на востоке Украины

НАТО призывает Президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, где регулярно нарушается соглашение о прекращении огня. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО. На полях этой встречи состоялся рабочий завтрак с участием министра обороны Украина Андрея Загороднюка.

“Мы можем похвалить Президента Зеленского за инициативы по поиску мирного разрешения конфликта в Украине, однако необходимо сделать больше на пути к мирному урегулированию, где остается много проблем. Мы видим ежедневные нарушения соглашений о прекращении огня, мы видим, что наблюдатели ОБСЕ не могут перемещаться свободно и безопасно”, — сказал он.

“У нас прошла очень хорошая встреча с министром обороны Украины, мы подтвердили твердую поддержку Украины. Североатлантический совет и я, мы все были в Украине не так давно, мы посещали морскую академию в Одессе, где работают инструкторы и тренеры НАТО, мы видели корабли НАТО на рейде в Одессе. Это четко показывает нашу практическую помощь и политическую поддержку Украине. Инструктора НАТО уже подготовили тысячи украинских солдат”, — добавил Столтенберг