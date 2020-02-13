Шины под городским советом: в Виннице люди вышли на митинг против коррупции

13 февраля под Винницким городским советом собрались активисты, которые требовали противостоять коррупции, а не поддерживать ее.







Участники митинга с плакатами требовали расследовать дело с ЖК «Европейский квартал», который несколько лет не могут сдать в эксплуатацию. В городской совет они пришли, потому что компания-застройщик оформлена на водителя уже скандального депутата Винницкого горсовета Александра Дана. Через эту аферу более 300 семей до сих пор остаются без жилья. Митингующие считают, что мэр города прикрывает Дана и обязан разобраться в этой ситуации.







ЖК «Европейский квартал» – не единственная проблема, которая беспокоит винничан. Судя по плакатам, протестующие требовали освободить от должности руководителя Департамента культуры Винницкого городского совета Максима Филанчука. Чиновник, благодаря своей жене, создал коррупционную схему по выводу бюджетных средств на ее компании. Несмотря на то, что Филанчук стал фигурантом уголовных дел, мэрия не отстранила его от занимаемой должности.







Согласно требованиям активистов, одной из крупнейших коррупционных проблем Винницы является выделение земельных участков бизнес-партнерам депутатов Винницкого городского совета. Не обидел Сергей Моргунов и собственного отца, и своих бизнес-партнеров. Именно поэтому на плакатах очень часто упоминаются земельный вопрос и семейные связи. Не забыл мэр и про депутатшу городского совета Наталью Космину, которая получила офис в центре, площадью 158 кв.м и платит всего 8 копеек за квадратный метр в месяц.







На все эти случаи местные правоохранительные органы не реагируют. Поэтому винницким активистам не осталось ничего другого, как выйти под стены городского совета, который они назвали «Офисом коррупции» и выразить свою позицию. За это местные провластные журналисты назвали их «ежики в тумане» и «титушки».



Пока часть активистов протестовала под стенами городского совета, другая часть, которую в первую очередь волновал вопрос ЖК «Европейский квартал», отправилась на встречу с мэром города.

