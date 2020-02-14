В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов на донецком направлении в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов.



"Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании конфликта в Донбассе мирным путем, мы отмечаем усиление огневой активности на донецком направлении", - сказал Айгистов.



По его мнению, это связано с попыткой украинских силовиков подготовить постановочные материалы для обвинения ДНР в нарушении режима прекращения огня.



"Задуманные провокации намечены с 13 по 15 февраля. По имеющейся у нас информации, в этот период в зоне ответственности 28-й бригады ожидается прибытие делегаций посольств Германии и Франции в сопровождении иностранных СМИ, а также украинских телеканалов", - добавил представитель Народной милиции ДНР.

