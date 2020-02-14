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- ЦИК России подготовит нормативные акты для голосования по Конституции после распоряжения Путина
ЦИК России подготовит нормативные акты для голосования по Конституции после распоряжения Путина
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что комиссия приступит к подготовке нормативных актов по организации общероссийского голосования по законопроекту о поправке к Конституции после официального опубликования соответствующего распоряжения президента РФ Владимира Путина.
"После того, как у ЦИК появятся правовые основания, мы приступим к принятию всех нормативных актов, которые будут регулировать проведение общероссийского голосования. И я не сомневаюсь, что в эти сроки, которые у нас имеются, мы сможем всю информативно-правовую базу подготовить", - сказал Булаев ТАСС в четверг.
По его словам, данное распоряжение президента станет для ЦИК и всей избирательной системы "важным решением, поскольку в России таких голосований не проводилось почти 30 лет".
"Естественно, есть волнение у членов комиссий, но я уверен, что это правильное волнение. Мы уверены, что справимся с поставленной задачей и общероссийское голосование будет проведено по тем нормам и стандартам, которые не вызовут сомнений в легитимности полученных результатов. И мы уверены, что сможем создать возможность и условия для каждого гражданина нашей страны прийти и выразить свою точку зрения", - отметил зампред ЦИК.
Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам к Конституции РФ заявил, что в четверг-пятницу подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по изменениям в основном законе. Глава государства также согласился, что организацией голосования должна заняться Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.