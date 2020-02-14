Загороднюк положительно оценивает договоренности о разведении в Гнутово

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк положительно оценивает договоренности в отношении согласования разведения сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область).



"Эти договоренности были недавно. Это - одна из тех точек, которые мы предложили, по которым мы должны договориться, но, конечно, договоренность должна сначала состояться, чтобы это произошло. Хорошо, что у нас есть (договоренность) хотя бы по одной, дальше посмотрим", - сказал он в четверг в Брюсселе журналистам.



При этом Загороднюк отметил важность того, чтобы все точки, предложенные для разведения, "не должны ухудшать тактическую позицию наших сил".



"Также должна быть четкая гуманитарная составляющая – это или переход, или объект критичной инфраструктуры, который находится на линии разведения, и сохранение которого есть смыслом для разведения", - пояснил он.



Как сообщалось ранее, 12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске практически было согласовано разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово (Донецкая область). Остальные участки ожидают согласования.



"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер своей странице в Facebook по итогам заседания.

