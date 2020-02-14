Пентагон утверждает, что США не будут расширять ядерный арсенал

Соединенные Штаты не собираются расширять свой ядерный арсенал и не стремятся участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем. С таким утверждением выступил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.



Адмиралу был задан вопрос, планирует ли Пентагон расширять ядерные силы США в ответ на наращивание потенциала со стороны Москвы и Пекина. Ричард ответил на него: "Нет. Мы не стремимся к паритету", - заявил он.



По его утверждению, Москва в последние 15 лет проделала значительную работу "для расширения и модернизации своего арсенала", в то время как Вашингтон лишь "продлевал срок службы систем, которые уже есть". "Признаться, сама идея о том, что мы начинаем гонку вооружений, удивляет меня", - сказал он. "В некоторых случаях мы ждали 15 лет, пока наши системы не достигнут абсолютного максимума с точки зрения срока их службы, прежде чем мы заменили их просто такими же в рамках нашей ядерной триады. Так что я не понимаю, откуда вообще берется идея о гонке вооружений", - подчеркнул адмирал. Он также еще раз подтвердил, что Россия и Китай, по его утверждению, расширяют свой арсенал, в то время как США - нет.



"Мы не стремимся к увеличению, мы не стремимся к большему количеству, нам нужно достаточное количество вооружений, которое позволит нам достичь целей национальной [обороны]", - добавил Ричард.

