Полиция назвала причину смертельного ДТП в Псковской области

Причиной ДТП в Псковской области, в результате которого погибли восемь граждан Украины, стало превышение скорости водителем микроавтобуса, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.



"По версии следствия, водитель автомашины Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом", - сказано в сообщении.



Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.



ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района.



Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести.



Возбуждено уголовное дело.



Пострадавших первоначально доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в медучреждение в Великих Луках. У обоих черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.



По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля, а также один из пассажиров микроавтобуса.

