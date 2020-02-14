Смартфоны и соцсети доводят подростков до суицида?

Если подросток много времени проводит в телефоне, у него повышается риск развития психических расстройств, пишут СМИ со ссылкой на детского психиатра Элиа Аби-Джуде. Эксперт ссылается на статистику в Канаде. К примеру, в Онтарио, пропорция подростков с психическими заболеваниями выросла с 24% в 2013 году до 39% в 2017 году. За 2009-2014 годы частота госпитализаций канадских девочек-подростков в связи нанесением себе увечий выросла на 110%. А самоубийство - вторая лидирующая причина смерти среди молодежи в Канаде.



И эту ситуацию эксперт связывает с соцсетями. В целом частое использование смартфона приводит к развитию хронического стресса, недовольству своей жизнью и внешностью, развитию расстройств пищевого поведения (в особенности у девочек). Травля в соцсетях, негативные комментарии сверстников могут довести до депрессии, нанесения себе увечий и суицида.



Параллельно при зависимости от смартфонов подростки теряют способность общаться друг с другом напрямую. Без телефона у подростков начинает портиться настроение, и они скучают, так как не умеют себя занимать.

