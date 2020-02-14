Время приема пищи играет ключевую роль в обмене веществ

24-часовой циркадный ритм регулирует работу всех основных систем организма, начиная с режима сна и заканчивая работой иммунных клеток, пишет The Daily Mail. Поэтому важно не только что человек ест, но и когда. К примеру, ночью вырабатывается меньше слюны, желудок продуцирует меньше пищеварительного сока, а перистальтика кишечника снижена. Параллельно повышается чувствительность к инсулину, чтобы весь сахар из крови эффективно использовался в качестве топлива.



Однако использование электрического освещения вмешивается в ритмы. Как показали исследования, чем больше женщины ели после 18:00, тем хуже было состояние сердца, выше давление и Индекс массы тела. Другие исследования доказали, что люди, которые едят поздно, имеют больший риск ожирения и диабета 2-го типа. Человек должен есть в рамках 8-мичасового окна днем. Это позволяет сдерживать уровень сахара в крови. По этой же причине, люди, ужинающие за час до отхода ко сну, хуже регулируют сахар в крови. А лица, потребляющие львиную долю калорий до 15:00, могут сбросить примерно на 25% больше веса, чем люди, чья основная калорийная нагрузка приходилась позже. К примеру, Университет Абердина изучил, полезно ли употребление обильного завтрака для похудения и влияет ли это на то, как люди усваивают пищу.



Известно, что до одной десятой всех клеток, выстилающих кишечник, каждый день повреждается в результате нормального процесса пищеварения. И если последний прием пищи происходит не очень поздно, это дает кишечнику больше времени на восстановление. Важна и регулярность приема пищи. Если человек ест в неожиданное для себя время, "местные часы" в кишечнике не будут синхронизироваться с общими. Это затормозит обмен веществ. Поэтому не рекомендуется завтракать в выходные дни позже, чем в рабочие.

