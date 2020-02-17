Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате, сообщает Deadline.



Рабочее название проекта ― «V2: Побег из ада» (V2: Escape From Hell). В российский прокат фильм выйдет под названием «Девятаев». Картина основана на реальных событиях ― истории советского пилота Михаила Девятаева, который попал в плен во время Второй мировой войны и сбежал из концентрационного лагеря, угнав у немцев самолет.



«Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств», — заявил сам Бекмамбетов.



Уже известно, что главную роль исполнит Павел Прилучный, известный по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Мажор».



Бюджет фильма ― $10 миллионов. Производством займутся студии Bazelevs и «Военфильм». По данным Deadline, планируется снять две версии фильма: на русском и на английском, при этом в английскую войдут дополнительные сцены. Начнется действие с бомбардировки Лондона.



Релиз фильма запланирован на начало 2021 года. В России его покажут на платформе «МТС Медиа». Deadline отмечает, что это будет фильм преимущественно для мобильных устройств.



В сентябре 2019 года Бекмамбетов снял сериал в вертикальном формате «Ночные мертвецы». Это screenlifе-хоррор из десяти серий, каждая из которых длится по четыре-пять минут.





