77-летний Харрисон Форд пришел на шоу Джимми Киммела

Голливудскому актеру Харрисону Форду 77 лет, но выглядит он потрясающе. На днях бессменный исполнитель роли Индианы Джонса появился на улицах Лос-Анджелеса в синих джинсах и синей рубашке, и кто бы осмелился сказать, что он выглядит на свой возраст?



В этот день актер принял участие в съемках вечернего шоу Джимми Киммела. Поводом для встречи стал новый фильм с Харрисоном Фордом ― «Зов предков».



В процессе разговора Киммел показал Форду ненастоящую обложку журнала The Hollywood Reporter с отзывами Дональда Трампа на фильм.



На обложке было написано следующее: It was a great call. Not just a good call. It was a perfect call («Это был прекрасный звонок. Не просто хороший звонок, а идеальный звонок»).



В данном случае Киммел обыграл несколько значений английского слова сall, которое можно перевести как «зов» и «звонок». На самом же деле Дональд Трамп произносил эти слова, говоря о скандальном телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, из-за которого Трампу объявили импичмент. Тогда лидер США назвал их разговор «идеальным», имея в виду отсутствие в нем какой-либо негативной подоплеки.



На шутку телеведущего Форд ответил: «Этот сукин сын впервые сделал для меня что-то».



Также актер и телеведущий поговорили об «Оскаре», «Звездных войнах» и юности Харрисона Форда.