В РФ проверяют материалы BBC, "Радио Свобода" и "Медузы" на предмет пропаганды наркотиков

Материалы всех СМИ, в том числе BBC, "Радио Свобода" и "Медуза", проверяются на предмет пропаганды наркотиков, сообщил начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов.



"Все материалы (СМИ) проверяются на пропаганду наркоупотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе (и эти три СМИ - ИФ)",- сказал Храпов журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".



Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал эти три СМИ среди иностранных организаций, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России.



"Около 10 НПО, признанных нежелательными в РФ, из-за границы проводят деятельность по легализации наркопотребления", - сказал Пискарев журналистам в четверг. Он назвал в числе этих организаций Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество" (все США), "Открытая Россия" (Англия), "Человек в беде" (Чехия).



В этом перечне также три крупнейших медиа-холдинга, - "Медуза" (Латвия), Би-Би-Си (Англия), Радио "Свобода" (США), отметил Пискарев.



Глава комиссии считает недопустимой деятельность данных организаций, в частности, по склонению "к массовым беспорядкам в целях борьбы за легализацию наркотиков", проведению "мероприятий по раздаче семян", публикации материалов о способах ухода от ответственности за легализацию наркотиков, а также пропаганду лечения наркозависимости метадоном.

