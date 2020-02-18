Роберт Паттинсон впервые показался в образе Бэтмена

Режиссер Мэтт Ривз поделился в своем твиттере тизером нового «Бэтмена», где можно увидеть Роберта Паттинсона в образе супергероя.



Видимо, Ривз решил таким образом поздравить фанатов вселенной DC с Днем святого Валентина: Паттинсон в образе Темного рыцаря — чем не подарок поклонникам?



Мрачный этюд в багровых тонах лишь приоткрывает завесу тайны: приглядевшись, можно различить верх костюма, эмблему и маску готэмского героя.



Премьера нового «Бэтмена» запланирована на июнь 2021 года. По словам режиссера, он снимает «темную» историю Бэтмена: «В новом «Бэтмене» будет больше от детектива, чем раньше. Я почерпнул это из комиксов. «Бэтмен» должен быть величайшим детективом в мире, даже если сюжет не будет строиться вокруг этого», — рассказал Ривз.



В картине также сыграют Джеффри Райт, Зои Кравиц и Колин Фаррелл.



