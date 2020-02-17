Депрессивные мемы особым образом влияют на людей

Университета Шеффилд Халлам, передает "Новости Mail.RU", установил, что интернет-мемы о депрессии могут уменьшить выраженность данного расстройства. В рамках исследования ученые узнали, как люди с депрессией воспринимают такие мемы. К работе привлекли 200 человек 18-56 лет.



В зависимости от выраженности симптомов депрессии добровольцев разбили на группы. Самая депрессивная группа включала 43 человека, а наименее депрессивная - 56 человек. Всем добровольцам показывали интернет-мемы о депрессии, а также просто нейтральные мемы. Все мемы нужно было оценить по пятибалльной шкале. Добровольцы рассказывали, насколько мем смешной, понятный и узнаваемый, хочется ли им поделиться в соцсетях, способен ли он поднять настроение. Они также прошли проверку на способность контролировать эмоции.



Оказалось, лицам с депрессией депрессивные мемы кажутся более смешными, уместными и понятными, чем тем, у кого депрессии нет. Причем, депрессивная группа считала, что такие мемы могут поднимать настроение людям из этой группы. Люди без депрессии придерживались прямо противоположного мнения. По словам специалистов, у людей с депрессией иное чувство юмора, чем у здоровых людей. В частности, они лучше воспринимают черный юмор.

