Универсальное противовирусное средство станет реальностью

Возможно получить универсальное противовирусное средство, говорят эксперты из Массачусетской больницы общего профиля и их коллеги из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге. Как отмечает РИА "Новости", специалисты нашли новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов. Это слабое место большинства вирусов - белок AGO4.



Данный белок относится к семейству Argonaute. Он производит уникальный противовирусный эффект в соматических клетках млекопитающих. Как показали эксперименты с грызунами, только клетки с дефицитом AGO4 были гиперчувствительны к вирусным инфекциям, включая грипп. Чем ниже был уровень белка, тем выше оказывался риск инфицирования.



Следовательно, повышение уровня этого белка может помочь укрепить иммунную защиту. По словам ученых, белки Argonaute участвуют в образовании и регуляции активности РНК и микроРНК. А известно, что интерференция РНК - важнейшая стратегия противовирусной защиты клеток. Теперь предстоит понять, насколько широк спектр действия AGO4 и как повысить его активность.

