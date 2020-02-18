Супруг-оптимист снижает риск развития слабоумия

Мичиганский университет установил: если брачный партнер здоров, это защищает второго супруга от болезни Альцгеймера, деменции и ослабления когнитивных способностей в целом, пишет Eurek Alert. Партнер может подтолкнуть человека к занятиям спортом, переходу на здоровую пищу. Он же будет напоминать о приеме назначенных лекарств.



Также оптимистичный настрой партнера сам по себе положительно сказывается на состоянии второй половины. Оптимизм, по словам экспертов, нередко связан со здоровым образом жизни. Это доказывает восьмилетнее наблюдение примерно за 4500 гетеросексуальными парами. В целом исследователи обнаружили связь между состоянием брака с оптимистом и предотвращением ослабления познавательной способности благодаря более здоровой обстановке дома.



Кстати, ранее проводившееся исследование показало, что для снижения риска сердечного приступа или инсульта более чем на треть нужно смотреть на жизнь более позитивно. Эксперты проанализировали данные тысяч людей из разных уголков мира. Оказалось, оптимисты на 14% реже умирали преждевременно от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, деменции, диабета и имели на 35% меньше инсультов и сердечных приступов.



Специалисты считают, что оптимисты чаще ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, лучше справляются со стрессом, тревожностью, которые, как известно, негативно влияют на сердце и вызывают воспаление. Позитивный настрой снижает давление и уровень холестерина, говорят многочисленные наблюдения.

