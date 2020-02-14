У Зеленского требуют от "Схем" опровержения

Офис президента требует от журналистов программы "Схемы" опровржения информации о якобы встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николем Патрушевым в Омане. Как заявила пресс-служба ОП в пятницу, 14 февраля, данная информация полностью не соответствует действительности.



"Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которые есть в выпуске программы "Схемы" Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Когда такую ​​манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты - это выходит за пределы представлений о свободной журналистика как таковой", - говорится в сообщении.



В связи с этим Офис президента ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, что не соответствует действительности.



"Мы обращаемся в суд с иском, в котором требуем опровержения и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала UA: Первый на распространение в его эфире информации, что не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - заявили в ОП.

