В Японии увеличилось количество больных коронавирусом

В Японии подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает CNN.



В Министерстве здравоохранения Японии рассказали, что вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель такси, перевозившая пассажира круизного лайнера Diamond Princess.



Два случая - жители Токио, также имевших контакт с ранее инфицированным водителем такси.



Еще один случай произошел с 70-летним мужчиной, который проходил лечение в той же больнице, где ранее подтвердился случай заражения у одного из докторов.



Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом нового типа в Японии увеличилось до 254 человек: 219 случаев на лайнере Diamond Princess и 35 случаев на территории страны.

