На выходных в Украине будет относительно тепло и без осадков

В ближайшие сутки, 15 февраля, на территорию Украины будет поступать относительно теплая воздушная масса с западной Европы, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в западных и северных областях Украины местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. В восточной части и Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в восточных областях и Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-2° тепла.



В Киеве - без осадков, температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 февраля самая высокая температура днем была 11,7 в 2016г, самая низкая ночью -27,3 в 1911г.



В воскресенье, 16 февраля, в Украине без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточной части до 9° мороза; днем 2-7° тепла, на западе до 10° тепла, в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 16 февраля без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

