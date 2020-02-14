Погба не против вернуться в Ювентус

Агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба Мино Райола заявил, что футболист хотел бы продолжить карьеру в Ювентусе, но отметил, что француз не может покинуть "красных дьяволов" в сложное время.



"Италия для Поля – как дом родной. Он не против вернуться в Ювентус, но нужно посмотреть, что будет после Евро. Поль хочет играть на самом высоком уровне, но он не может бросить Манчестер Юнайтед в трудной ситуации", – цитирует Райолу Goal.



Напомним, что Погба выступал за Ювентус с 2012 по 2016 год.



По результатам 25 туров Манчестер Юнайтед находится на 8 строчке таблицы АПЛ.

