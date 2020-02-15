Таисия Повалий презентовала новый клип в программе «Утро с Интером»

Таисия Повалий выпустила клип на песню «Дай мені любов». Новую видеоработу народная артистка Украины презентовала сегодня в программе «Утро с Интером». Кроме того, певица пригласила съемочную группу к себе домой и рассказала о творческих планах и важных переменах в личной жизни.

«Дай мені любов» – одна из композиций нового украиноязычного альбома Таисии Повалий «Ейфорія», который выйдет в свет 21 февраля. Съемки клипа на эту песню проходили в Киеве в ноябре прошлого года. В видео певица предстала в смелом образе. Артистка признается, что смена имиджа и музыкального стиля – настоящий риск для нее. « На украинском я пела в разных стилях: это был и блюз, и джаз, и современная эстрада, и народные песни, – рассказывает Таисия. – Не было только песен в стиле дэнс. Мне нужно было найти что-то новое, и я нашла ».

Продюсер и муж певицы Игорь Лихута признается: к работе над новым альбомом они подошли очень серьезно: « Этот альбом мастерился в Швеции, на очень известной студии. А сейчас мы ведем переговоры с одной компанией из Германии, которая будет выпускать винил ».

Перемены в творчестве Таисии Повалий совпали с юбилеем артистки: в декабре прошлого года ей исполнилось 55 лет. Но самое важное событие, которое произошло в жизни певицы за последнее время, – это появление на свет внука Демьяна. « Нет большего счастья, когда ты видишь, как растет и развивается твое продолжение, – делится эмоциями Таисия. – Все остальное отходит на второй план. Внук на меня похож, и даже характер у него мой ».

А Игорь Лихута поведал о том, какая из Таисии Повалий бабушка: « Я давно Таю такой не видел! Она бегает за внуком, ползает по полу с ним, кувыркается. Я даже не знал, что она так может. У нас в доме целая комната выделена для внука – с кроваткой, его игрушками, все как положено ».

Кроме того, Таисия и Игорь рассказали, каково это – быть мужем и женой и при этом работать вместе. « Мы все время на работе! С одной стороны, это удобно, потому что можно и ночью поговорить о работе, – говорит певица. – Но должна признаться, что муж-продюсер – это не очень комфортно. Потому что, как только я подвернула ногу, Игорь мне: «У тебя же съемки! Давай, разминай ногу!» Не дает мне болеть. Иногда он забывает, что я не только артистка, но и женщина ».







Несмотря на это, Таисия Повалий и Игорь Лихута уже 27 лет вместе. И кажется, что их союз с годами становится только крепче. Они четко разделяют обязанности в паре: она – артистка, всегда на виду, а он не стремится к публичности и делает все, чтобы звезда его любимой жены сияла ярче.

Таисия Повалий также постоянная участница благотворительного аукциона «Интер – детям». В этот раз народная артистка Украины предложила новый звездный лот: « Я с большим удовольствием присоединяюсь к благотворительной инициативе «Интера» и в этот раз хочу выставить на аукцион картину художницы Анастасии Соловьевой. Ее работы украшают стены моего дома и также могут украсить вашу квартиру или дом. Давайте помогать детям вместе!»