В Минобороны рассматривают концепцию призыва на службу "по желанию"

В Министерстве обороны не планируют отказываться от призыва на военную службу. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает корреспондент РБК-Украина. В Вооруженные силы Украины, по его словам, планируется призвать около 30 тысяч человек.



"На этот год спланировано примерно 30 тысяч тех людей, которые будут призваны в ВСУ, а также другие военные формирований. Пока у нас нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук.



По его словам, в Минобороны рассматривают концепцию по призыву на военную службу по желанию.



"Мы сейчас делаем эксперимент. По желанию те люди, которые имеют право быть призванными, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу. Возвращаясь к опыту партнеров, те, кто призываются на срочную службу, могут выбрать наиболее удобное для себя время. Пока мы эту концепцию не развивает, но изучаем этот опыт ", - добавил Полищук.



Напомним, в ВР появился текст законопроекта №3044 Кабмина, которым предлагается предусмотреть право военнослужащих срочной воинской службы заключать контракт о прохождении военной службы на 1 год, а также дополнительные основания досрочного прекращения срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

