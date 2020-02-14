Загороднюка пригласили в Европарламент отчитаться касательно ситуации на Донбассе

Министра обороны Украины Андрея Загороднюка ожидают с визитом в Европейский парламент, где во время совместного заседания Подкомитета по вопросам безопасности и обороны и Комитета по иностранным делам он должен проинформировать европейских коллег о ситуации на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.



"В рамках работы в Мюнхенской конференции по безопасности, сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с представителем группы Европейской народной партии Михаэлем Галером... Михаэль Галер отметил, что министра обороны Украины ожидают с визитом в Европейский парламент с целью участия в совместном заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны и Комитета по иностранным делам. Планируется, что во время этого заседания Андрей Загороднюк проинформирует европейских коллег о ситуации на Востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе", - говорится в сообщении.



Также указано, что во время встречи с Михаэлем Галером Андрей Загороднюк проинформировал европейского парламентария о о текущем состоянии реформирования оборонного ведомства, дальнейшие шаги по развитию возможностей ВС Украины, а также текущих угрозах безопасности, которые стоят перед Украиной. Также обсудили политическую ситуацию в Украине и отметили важность поддержки евроатлантических стремлений Украины со стороны Федеративной Республики Германии и Европейского Союза.

