Школьники Днепра в понедельник выйдут на учебу после карантина

В связи со снижением уровня заболеваемости среди школьников учреждения общего среднего образования г.Днепр с 17 февраля возобновят учебный процесс, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.



"Карантин в школах Днепра не продлен. Такое решение было принято из-за информации Днепровского городского отдела лабораторных исследований о снижении уровня заболеваемости среди школьников на 27% по сравнению с прошлой неделей. Также предложений о продлении карантина не поступило от Госпотребслужбы города", - указано в сообщении.



Так, ученики всех 157 учреждений общего среднего образования, в том числе вечерних и специализированных школ, выйдут на учебу 17 февраля.



Как сообщалось, 4 февраля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г.Днепр приняла решение приостановить образовательный процесс в учреждениях образования города до 17 февраля.

