На эвакуацию украинцев из пораженного коронавирусом Уханя выделили 4,5 млн грн

Кабинет министров Украины выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, где продолжает распространяться смертоносный коронавирус. Об этом говорится в распоряжении Кабмина, передает УНН со ссылкой на официальный сайт правительства.



"Выделить Министерству инфраструктуры 4 500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в распоряжении.



Так, Министерству финансов было дано распоряжение осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета, а Министерству инфраструктуры утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов перечень расходов, связанных с осуществлением эвакуации.



Также Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство финансов и Государственная казначейская служба должны подать до 30 апреля 2020-го отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.