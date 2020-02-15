Игровые автоматы с крупными выплатами в казино-онлайн

Для любителей азартных игр, проживающих на территории России, Украины и стран СНГ было создано казино S lot-onlinus. Оно представляет собой надежное и честное онлайн заведение, отличающееся большими выплатами и щедрыми бонусами. Зайдя на сайт https://slot-onlinus.net/online-kazino/ , гемблеры обнаружат большую коллекцию слотов, позволяющую выиграть крупную денежную сумму каждому игроку.

Бонусные предложения

Зарегистрированные пользователи в казино s lot-onlinus. net могут рассчитывать на получение большого количества бонусных предложений. После создания игрового профиля на сайте посетителю будет выдан бездепозитный приветственный бонус, на сумму не менее 1 000 рублей. Для того чтобы получить данное поощрение игрок должен завершить процесс регистрации при помощи аккаунта в одной из действующих на сегодняшний день социальных сетей. Гемблеры могут воспользоваться такими порталами как Facebook, Odnoklassniki, Vkontakte, Twitter и другими. Следует учитывать, что привязанная страница должна быть активной и открытой для просмотра. На это предложение установлен 40-какратный вейджер, отыграть который необходимо в течение недели.

Другим не менее важным поощрением для новичков станет 100% бонус за внесение первого депозита, минимальный размер которого равен 10 долларам. Максимальная сумма пополнения баланса не должна превышать 200 долларов. Вейджер на данное предложение равен 30.

В казино имеется 10% кэшбек, благодаря которому игроки ежемесячно могут возвращать себе небольшую денежную сумму в качестве компенсации за проигрыш на ставках. Посетители со стажем минимум в три месяца могут рассчитывать на получение подарка на день рождения. Размер вознаграждения рассчитывается индивидуально и зависит от активности гемблера. Чем больше ставок он сделал, тем крупнее будет бонус. Получить свой приз игроки имеют право только после подтверждения личности, предоставив копии необходимых документов администрации заведения. Следует учитывать, что этот бонус также придется отыгрывать. Его вейджер равен 30.

Регистрация в казино

Посетители заведения имеют возможность играть как бесплатно, так и на деньги. Выиграть крупную денежную сумму и сорвать джек-пот может любой гемблер после прохождения регистрации. Создавать профиль, делать ставки на реальную валюту имеют право только совершеннолетние пользователи. Сам процесс не занимает много времени и сил. Все, что требуется от новичка – ознакомиться с правилами заведения и заполнить анкету. В регистрационной форме, которая появится перед игроком, имеются следующие пункты:

имя и фамилия;

адрес электронной почты;

пароль;

выбор валюты.