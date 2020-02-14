В Украине в День святого Валентина планируют пожениться почти 2 тыс. пар - Минюст

В День святого Валентина в Украине намерены заключить браки 1830 пар, сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.



"На сегодня желание зарегистрировать брак 14 февраля выявили 1830 пар. Ожидая такой ажиотаж в День святого Валентина, Минюст ввел акцию "Любовь вне времени": все влюбленные смогут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день", - приводит слова Сукмановой пресс-служба Минюста.



По словам заместителя министра, в органы ГРАГС могут обращаться не только те, кто впервые решил зарегистрировать брак, но и те, кто хочет отпраздновать серебряную, золотую или бриллиантовую свадьбу, обновить брачные обещания.

