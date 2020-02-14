В Киев с визитом едет глава департамента Госдепа США

В Украину с визитом 16 февраля приедет координатор Государственного департамента США по вопросам противодействия терроризму Нейтан Сейлс. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине в пятницу, 14 февраля.



Отмечается, что 14 февраля Сейлс вместе с госсекретарем Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и присоединится к круглому столу по вопросам безопасности человека в Сомали.



Уже 16 февраля Сейлс посетит Киев, где проведет дополнительные встречи о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму.

