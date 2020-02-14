В Мюнхене стартовала конференция по безопасности

В Мюнхене в пятницу, 14 февраля, открылась ежегодная международная конференция по безопасности.



"Мир действительно стал очень опасным", - приводит ТАСС слова главы конференции Вольфганга Ишингера на открытии мероприятия.



"Нужно сказать откровенно, что коллективных усилий становится недостаточно для урегулирования кризисов и угроз для международной безопасности", - отметил он, назвав нынешнее время "эпохой безнаказанности".



"Мир становится менее западным. Люди продолжают гибнуть, гонка вооружений набирает обороты", отметил Ишингер.



Вместе с тем он сказал, что "Россия отдаляется от западного мира". Тем не менее, по его словам, "нужно говорить друг с другом, а не друг о друге".



Ишингер призвал укреплять международные институты, такие как ООН, и сообщил, что лауреатом Премии имени Эвальда фон Клейста за заслуги в деле примирения и урегулирования конфликтов, которая традиционно вручается на форуме, в этом году стала ООН.

