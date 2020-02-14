Ученые показали, как коронавирус выглядит под микроскопом

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США, который находится в американском штате Мэриленд, опубликовал изображения нового коронавируса из Китая, который получил во Всемирной организации здравоохранения название COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Flickr американской гослаборатории.



Так, фото удалось получить на сканирующем и просвечивающем электронном микроскопе. Через образец пропустили пучок электронов. После этого пучок увеличивают с помощью магнитных линз и регистрируют на CCD-матрице. Снимки раскрашивают в специальной программе, так как при такой технике съемки он лишен красок.





Также отмечается, что визуально COVID-19 практически не отличается от возбудителей атипичной пневмонии коронавирусов SARS и MERS.Однако на одном из снимков можно увидеть шипы на поверхности вируса, из-за которых его и прозвали коронавирусом, от слова “корона”.