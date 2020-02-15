В ОАЭ будут тестировать плавучие солнечные панели

Плавучие солнечные панели будут генерировать электроэнергию возле острова Нурай в Объединенных Арабских Эмиратах.



Об этом сообщает Bloomberg.



"Первые плавучие солнечные панели в Объединенных Арабских Эмиратах за несколько дней начнут генерировать электроэнергию возле небольшого курортного острова Нурай", - говорится в сообщении.



Речь идет о генерировании всего 80 кВт, однако этот проект станет интересным тестом для региона, который сильно зависит от доходов, полученных от продажи нефти и газа.



По данным экспертов, стоимость инсталляции и поддержки плавучих солнечных панелей в три раза больше, чем солнечных панелей на суше.



Однако это намного лучше, чем инсталляция солнечных панелей на пляже острова Нурай, куда приезжают туристы, готовые выложить большие деньги за отдых на золотом песке.



