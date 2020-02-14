Как украинцы проводят выходные: просмотр телевизора и другие любимые занятия

Что может быть лучше, чем уютные посиделки перед телевизором субботним или воскресным вечером? Хрустящие чипсы из сухофруктов, попкорн, мороженое и печенье, а также интересный семейный фильм – это и есть формула идеального выходного.



Украинцы рассказали, как именно они любят отдыхать в свободное от работы время. Как оказалось, в почете у них – самые простые и доступные жизненные радости.

Просмотр семейных комедий и развлекательно-познавательных телевизионных шоу

Трогательные и смешные фильмы с известными актерами в главных ролях – то, благодаря чему многим украинцам удается весело проводить время в семейном кругу. Чтобы смотреть популярные комедии, не нужно даже выходить из дома – достаточно просто включить телевизор и выбрать нужный канал.

Если в ТВ-программе нет ничего интересного, можно найти хорошее кино на одном из популярных онлайн сервисов. Сделать это поможет приобретенный Смарт-телевизор Samsung в интернет магазине или же умный девайс, купленный в офлайн-гипермаркете электроники.

Разрядить обстановку, перейти от смешного к серьезному и узнать что-то новое и полезное можно во время просмотра «Что? Где? Когда» или любого другого интеллектуального телешоу.

Прогулки на свежем воздухе

И в холодное, и в теплое время года украинцы обожают проводить время на улице. Летом они предпочитают:

отдыхать с детьми на пляже у реки или озера;

играть в волейбол, теннис или футбол;

кататься на роликах и велосипедах;

преодолевать пешком большие дистанции, знакомясь с новыми пейзажами родного города;

заниматься спортом под открытым небом.

Зимой же взрослые и дети играют в снежки, достают из кладовок лыжи и санки, ходят на каток и пьют горячий шоколад в парке, кутаясь в теплые шарфы и шапки. Конечно же, никто не забывает и о снеговиках, снежных замках и крепостях (если позволяют погодные условия).

Настольные игры

Одно из лучших семейных развлечений по мнению украинцев – это «Монополия». Эта игра развивает логическое мышление, заставляет продумывать ходы наперед и учит считать и просчитывать.

Среди топовых семейных игр люди упоминают и «Дженгу», «Уно», «Казацкое лото», «Имаджинариум». Отдельного внимания заслуживает «Твистер», хоть это и не настольная, а, скорее, напольная игра.

Все эти развлечения способствуют развитию памяти, логики и смекалки. Они вызывают позитивные эмоции и способствуют улучшению коммуникативных навыков.

Украинцы умеют отдыхать и без существенных затрат. Они знают, что даже в домашних условиях можно организовать потрясающий семейный вечер с играми, музыкой и фильмами.