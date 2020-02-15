За Зеленского вновь проголосовали бы 38% украинцев

Относительное большинство украинцев (38,4%) готовы поддержать действующего главу государства Владимира Зеленского в случае, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis "Социально-политическая ситуация в Украине", проведенного 1-10 февраля 2020 года.



При этом лидера партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко готовы поддержать на президентских выборах 9,6% опрошенных, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 9,3%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 7,5%, лидера партии "Сила и честь" Игорю Смешко – 3,9%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 2,4%.



Остальных кандидатов готовы поддержать менее 2% украинцев. При этом 13,3% опрошенных заявили, что не принимали бы участия в голосовании, а 7,8% затруднились с ответом.



В рамках исследования методом интервью "face to face" по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).

