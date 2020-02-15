Евросоюз частично возобновил импорт курятины из Украины

Евросоюз частично отменил наложенный в январе из-за птичьего гриппа запрет на ввоз мяса птицы из Украины. Об этом сообщил в Facebook представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.



"Запрос украинской стороны об отмене запрета на импорт курятины с непораженных птичьим гриппом территорий Украины и соответствующий проект решения, подготовленный Европейской Комиссией, были сегодня, 14 февраля, рассмотрены государствами-членами на заседании Комитета PAFF (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (PAFF Committee). Решение принято квалифицированным большинством представителей государств-членов ЕС", - написал Точицкий.



Представитель Украины при ЕС отметил, что частичная отмена запрета свидетельствует о доверии со стороны ЕС к украинским партнерам.



"Это означает, что в ЕС прислушались к нашим аргументам о необходимости использования инструмента регионализации вместо блокировки экспорта курятины со всей территории Украины. Это также означает, что в ЕК и в государствах-членах доверяют мерам, которые принимаются украинскими партнерами", - добавил Точицкий.



Сейчас решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступить в силу.

