Украинцев из Китая эвакуируют 18 февраля - Гончарук

Правительство эвакуирует украинцев из Китая 18 февраля. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН. "Правительство точно эвакуирует (из Китая - ред.) тех граждан, которые захотят", - сказал Гончарук.

Он добавил, что по возвращении в Украину, люди будут размещены в специальных объектах в диагностических целях, однако оснований для карантина нет.



Отметим, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.