Украинцев из Китая эвакуируют 18 февраля - Гончарук
Правительство эвакуирует украинцев из Китая 18 февраля. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН. "Правительство точно эвакуирует (из Китая - ред.) тех граждан, которые захотят", - сказал Гончарук.
Правительство эвакуирует украинцев из Китая 18 февраля. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН. "Правительство точно эвакуирует (из Китая - ред.) тех граждан, которые захотят", - сказал Гончарук.
Он добавил, что по возвращении в Украину, люди будут размещены в специальных объектах в диагностических целях, однако оснований для карантина нет.
Отметим, что эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля.
Источник: УНН
14:42